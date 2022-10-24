إعلان بخصوص تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من مستحقات الموظفين

أصدرت الجامعة الإسلامية، اليوم الاثنين 24/10/2022، إعلانا بخصوص تسديد رسوم طلبة الجامعة للفصل الأول 2022-2023 من مستحقات الحكومة في غزة. وقالت الجامعة عبر فيسبوك: نحيطكم علماً بأنه قد تم فتح آلية تحويل من مستحقات موظفي حكومة غزة للرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول 2022/2023، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2022/10/24م وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 27/11/2022 كما يلي: 1. يستفيد من المستحقات (الموظف نفسه -الأب -الأم -ابن -ابنة -زوج -زوجة).

2. لطلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الأول 2022-2023 بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

3. يستفيد طلبة الدراسات العليا المشتركة بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل الأول 2022-2023.

4. يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها عن طريق الدراسات العليا، خلال الفصل الدراسي الحالي. 5. يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).