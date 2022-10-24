النقب.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 208

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، خيام أهالي قرية العراقيب بمنطقة النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، للمرة الـ 208 على التوالي.

وتُعدُ هذه المرة الـ 12 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت بهدم قرية العراقيب لأول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، بذريعة أنها مسلوبة الاعتراف.

ويستمر أهالي القرية بصمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل قوات الاحتلال، تصعيدها في هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات فلسطينية عدة، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية بالنقب.