الدولار في لبنان اليوم الاثنين 24/10/2022 يهوي بعد قرار العمل بمنصة SAYRAFA

انعكس قرار حاكم مصرف لبنان للبدء بالعمل في منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي ، بالسلب على سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان حيث شهد سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان اليوم الأثنين 24/10/2022 ، انخفاضاً في السوق الموازية حيث بلغ 5000 ليرة ، ليسجل مساء أمس 3600 ليرة بعد ان كان صباحاً 40500 ليرة قبل القرار حاكم المصرف رياض سلامة للبدء للعمل في المنصة ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان وخاصة في ظل الانخفاض الكبير على سعر صرف ارتفاع كبير لليرة اللبنانية .

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين 24/10/2022

يترقب اللبنانيون غدا بدأ تطبيق قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن فيه انه “بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي ، حيث أشار مصرف لبنان في بيان له، إلى أنه "لن يكون شارياً للدولار، من حينه وإلى إشعار آخر، كما نص عليه التعميم 161". وبالتوازي، أكّد المصرف أنه "سيستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي.

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار الامريكي سيواصل الانخفاض وخاصة بعد قرار حاكم المصرف حيث بين ان السحوبات ستستمر الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 ويتم الدفع بالدولار الأميركي".

لبنان تواجه أزمة اقتصادية كبيرة وفقا طبقا لتقييم البنك الدولي، وظلت أسعار المواد الغذائية ترتفع منذ اندلاع الأزمة قبل عامين، علما أن هذا البلد يستورد أكثر من 80% من سلعه الأساسية.