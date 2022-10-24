انخفاض كبير على سعر صرف الدولار في لبنان

شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس انخفاضاً فاق 5000 ليرة حيث سجل 36000 ليرة بعد أن كان حوالي 40500 ليرة ، وخاصة بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن فيه أنه “بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرا ابتداء من غد الثلاثاء.

وأشار مصرف لبنان في بيان له، إلى أنه "لن يكون شارياً للدولار، من حينه وإلى إشعار آخر، كما نص عليه التعميم 161". وبالتوازي، أكّد المصرف أنه "سيستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي.

ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 ويتم الدفع بالدولار الأميركي".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية سجلها العالم منذ 150 عاما، طبقا لتقييم البنك الدولي، وظلت أسعار المواد الغذائية ترتفع منذ اندلاع الأزمة قبل عامين، علما أن هذا البلد يستورد أكثر من 80% من سلعة الأساسية.