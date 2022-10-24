"إسرائيل" تجري مناورة للتعامل مع سيناريوهات الصواريخ والزلازل

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 24/10/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيجري مناورات استعداد لحالات الطوارئ في الجبهة الداخلية خلال الأسبوع للتعامل مع سيناريوهات الصواريخ والزلازل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المناورات ستبدأ اليوم وتستمر لعدة أيام، مشيراً إلى أنه في حالة وجود حدث حقيقي خلال المناورة، سيتم تفعيل إنذارات إضافية وستظهر على تطبيق الجبهة الداخلية.

وفيما يلي تفاصل المناورة:

- الاثنين 24 أكتوبر || في الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في حولون.

- الثلاثاء 25 أكتوبر || في الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في رمات هنيغف، وفي الساعة 10:15 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في كوكب أبو الهيجاء في الجليل، وفي الساعة 10:25 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في معاليه أدوميم

- الأربعاء 26 أكتوبر || في الساعة 10:05 صباحًا ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الزلازل في مستوطنات معاليه أدوميم.