متى يبدأ كسوف الشمس في فلسطين غدا وكم سيستغرق؟

يبدأ كسوف جزئي للشمس في فلسطين غدا الثلاثاء 25/10/2022 ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا، ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس؛ مما سيجعلها تبدو كما لو أنّ جزءًا أُزيل منها؛ وتختلف نسبة الكسوف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أنّ الكسوف سيبدأ من أعلى يسار الشمس، ثم يغطس جنوبًا حتى يغطي 33.6% من قرص الشمس في مدينة القدس، و35.7% في أقصى الشمال، و29.8 في أقصى الجنوب، ومن المتوقع أن يستمر الكسوف في سماء فلسطين مدة ساعتين وثلث تقريبًا.

وحذّرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف، لخطره على العين.

تشهد المنطقة العربية نهاية الشهر الجاري في الـ25 من أكتوبر كسوفاً جزئياً للشمس ، حيث تشاهد العديد من دول المنطقة العربية الكسوف وخاصة مصر والأردن .