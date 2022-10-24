بايدن سيحصل على جرعة "محدثة" لفيروس كورونا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحصل على جرعة "محدثة" لفيروس كوفيد-19، الثلاثاء، وإنه يحث المزيد من الأمريكيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن ذلك ليس كافياً.

وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ حصل بايدن على جرعة معززة من لقاح كورونا، وهو مقدار الوقت الذي تقول فيه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الناس قد يفكرون في الانتظار قبل الحصول على دفعة.

تشير الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين تم تعزيزهم يتمتعون بقدر أكبر من الحماية ضد مرض كوفيد وحتى العدوى مقارنة بالأشخاص الذين تجاوزوا فترة استحقاق جرعة معززة، وحماية أكبر بكثير من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق.