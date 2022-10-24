رابط المنحة القطرية 100دولار شهر أكتوبر 2022، وفق تصريح المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، فإن موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر أكتوبر 2022، سيكون صباح اليوم الاثنين، إذ أشارت في تصريحاتها إلى عدم وجود أي تأخير في صرف الدفعة النقدية الشهرية التي تمولها دولة قطر للأسر المتعففة منذ ما يقارب من أربع سنوات على التوالي، هذا الاعلام أثلج قلوب المستفيدين من المنحة، والذين يزيد عددهم عن 100 ألف مستفيد.

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

بعد اعلان المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، باتت الأسر الفقير تبحث الآن عن، رابط المنحة القطرية 100دولار شهر أكتوبر 2022، فتصريح الجهات المسؤولة عن الموعد الرسمي لصرف المساعدات النقدية لتلك الأسر التي تعيش أوضاعا غاية في السوء، يدفعهم إلى الانتظار وتفعيل رابط الصرف للاستعلام عن أسمائهم، وينشر فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 10، بعدما يتم تفعيل من قبل الجهات المختصة.

اللجنة القطرية : سيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة صباح غد الاثنين. pic.twitter.com/JXq4hcO4aj — بلاد الإخباري (@biladpalestine) October 23, 2022





تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2022.. افحص اسمك

نحو 105 آلاف مستفيد من المنحة القطرية 100 دولار، يبحثون الآن عن، تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2022.. افحص اسمك، فهم بأمس الحاجة إلى تلك الأموال، لأنها تعد هي مصدر دخلهم الوحيد، نتيجة الوضع الاقتصادي السيء وانعدام فرص العمل، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من نحو 16 عاما على التوالي.

بدء إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2022

ويأمل المستفيدون من الدفعة النقدية التي تمولها دولة قطر وتتولى أمور صرفها الأمم المتحدة، في أن يتم، بدء إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 2022، اليوم الاثنين، على أمل أن يحصل عكل المستفيدين على تلك المنحة، كون آلية الصرف هذا الشهر مختلفة عن غيرها، إذ أشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه سيستثنى من هذه الدفعة الجديدة كل من تجاوز عدد الاستلام لـ 31 مرة، ومن لديهم تصريح عمل فعال، والمسافرون إلى الخارج لحين عودتهم.





رابط المنحة القطرية 100دولار شهر أكتوبر 2022

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