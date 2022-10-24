بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مكتب إعلام الأسرى بأن، قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، طالت عدداً من المواطنين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد خالد العمور من بلدة تقوع جنوب المدنية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محافظة رام الله، واعتقلت 4 مواطنين هم، فارس الطريفي- مخيم قدورة برام الله، وجهاد أمين أبو عليا- المغير شرق رام الله، وعبد الرحمن سعيد أبو عليا- المغير، وسام أيمن أبو عليا- المغير.

وتواصل قوات الاحتلال شن حملات مداهمات واعتقالات لمناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين.