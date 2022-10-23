كم بلغ سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 24-10-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية بالجنيه والدولار ، وفي صبيحة هذا اليوم فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم عمليات بحث واسعة جدًا على جوجل وغيرها وهذا الامر دفع فريق الموقع إلى الحرص على وضع ونشر سعر الذهب النهارده في مصر ونشير لكم إلى أن سعر عيار 21 بلغ أمس ما قيمته 1114 جنيها بدون مصنعية اما سعر عيار 18 سجل 955 جنيها، وعن الأسعار الجديدة وفق موقع gold-price الاقتصادي ويترتب عليكم الآن المتابعة حتى النهاية لمعرفة التفاصيل .

كم بلغ سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 24-10-2022

كما ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,273 شراء 1,278

عيار 22 بيع 1,167 شراء 1,171

عيار 21 بيع 1,114 شراء 1,118

عيار 18 بيع 955 شراء 958

عيار 14 بيع 743 شراء 745

عيار 12 بيع 637 شراء 639

الاونصة بيع 39,595 شراء 39,737

الجنيه الذهب بيع 8,912 شراء 8,944

الكيلو بيع 1,273,143 شراء 1,277,714



سعر الذهب اليوم في مصر 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,046 جنيه $53.34

سعر الذهب عيار 22 959.08 جنيه $48.90

اسعار الذهب عيار 21 915.50 جنيه $46.67

اسعار الذهب عيار 18 784.71 جنيه $40.01

سعر الذهب عيار 14 610.32 جنيه $31.12

سعر الذهب عيار 12 523.13 جنيه $26.67

سعر الذهب عيار 9 392.35 جنيه $20.00

اسعار أوقية الذهب 32,539 جنيه $1,659

اسعار جنيه الذهب 7,324 جنيه $373.39

اسعار كيلو الذهب 1,046,264 جنيه $53,341

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 أكتوبر 1,046 915.63 784.82 610.41 523.21

21 أكتوبر 1,047 915.76 784.93 610.50 523.28

20 أكتوبر 1,028 899.15 770.70 599.42 513.79

19 أكتوبر 1,032 902.88 773.89 601.91 515.92

18 أكتوبر 1,045 914.26 783.64 609.49 522.42

17 أكتوبر 1,044 913.95 783.38 609.29 522.24

16 أكتوبر 1,040 910.25 780.21 606.82 520.13

15 أكتوبر 1,041 910.58 780.49 607.04 520.32

14 أكتوبر 1,040 910.22 780.18 606.80 520.11

13 أكتوبر 1,054 922.63 790.82 615.07 527.20

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع بكم بلغ سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الاثنين 24-10-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية بالجنيه والدولار نتمنى ان تكون قد تعرفتم