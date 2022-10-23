سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24-10-2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ويبحث شريحة واسعة من الناس عن أسعار الدولار في لبنان، في ظل التراجع الكبير والمدوي لأسعار الليرة اللبنانية، وقد زادت نسبة البحث مؤخرا عن الموضوع من قبل التجار والمستثمرين عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، ولذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24-10-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقالة حتى النهاية.

ارتفاع الدولار في لبنان

واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه في لبنان خلال تعاملات اليوم الإثنين 24-10-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويُشار إلى أنه يأتي هذا الارتفاع المتوقع للعملة الخضراء في وقت صعب على الليرة اللبنانية التي تعاني مرارة تدهور الاقتصاد اللبناني.

سعر الدولار اليوم في لبنان

صعد سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم الإثنين 24-10- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل عند مستوى 40.500 و40.600 ألف ليرة لكل دولار واحد، وذلك مقابل 40.450 و40.500 ألف ليرة خلال تعاملات أمس وفقا لموقع lirarate.

وقال وزير المالية اللبناني، يوسف خليل، نهاية الشهر الماضي، إن البنك المركزي يستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507.



سقوط كبير لليرة

وبموجب هذا القرار فإن سعر الليرة اللبنانية تراجع بأكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقوط لبنان في خضم أزمة مالية زجت بشرائح واسعة من سكانه لبراثن الفقر.

ويحدو لبنان الأمل في نجاح مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، فيما يرجح بعض الخبراء أنه حال الموافقة على القرض، سيحصل لبنان على نحو 4 مليارات دولار فقط، وذلك مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية

البنوك لا تستطيع صرف الودائع

وفي ظل غموض الوضع السياسي في لبنان، يشهد الاقتصاد واحدا من أصعب الأوضاع التي تمر بتاريخ لبنان حيث يواجه البلد مشاكل اقتصادية جمة.

وانتقلت تلك المشاكل للنظام المصرفي والبنوك والتي أصبحت عاجزة عن صرف ودائع عملائها.