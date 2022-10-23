سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 23-10-2022 جميع العيارات للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين الموافق 23-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والليرة ، ويعمل فريق موقع فلسطين اليوم يوميا على وضع التفاصيل الكاملة التي توصل جميع الأشخاص والمهتمين في التعرف على تلك الأسعار بشكل محدث كما هو الحال هنا مع سعر الذهب اليوم في سوريا وخلال الأيام الماضية فقد لاحظنا تقلبات في تلك الأسعار التي تأتي بسبب عوامل عدة في مقدمتها ارتفاع الطاقة والدولار والتفاصيل في السطور التالية .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 23-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 260,571 شراء 260,000

عيار 22 بيع 238,857 شراء 238,333

عيار 21 بيع 228,000 شراء 227,500

عيار 18 بيع 195,429 شراء 195,000

عيار 14 بيع 152,000 شراء 151,667

عيار 12 بيع 130,286 شراء 130,000

الاونصة بيع 8,103,771 شراء 8,086,000

الجنيه الذهب بيع 1,824,000 شراء 1,820,000

الكيلو بيع 260,571,429 شراء 26



سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 134,020 ليرة $53.34

سعر الذهب عيار 22 122,853 ليرة $48.90

اسعار الذهب عيار 21 117,271 ليرة $46.67

اسعار الذهب عيار 18 100,517 ليرة $40.01

سعر الذهب عيار 14 78,179 ليرة $31.12

سعر الذهب عيار 12 67,010 ليرة $26.67

اسعار أوقية الذهب 4,168,036 ليرة $1,659

اسعار جنيه الذهب 938,166 ليرة $373.39

اسعار كيلو الذهب 134,020,453 ليرة $53,341

سعر الذهب في سوريا عيار 21

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 أكتوبر 134,020 117,271 100,517 78,179 67,010

21 أكتوبر 133,867 117,136 100,402 78,089 66,933

20 أكتوبر 131,508 115,072 98,633 76,713 65,754

19 أكتوبر 131,686 115,228 98,766 76,817 65,843

18 أكتوبر 133,503 116,818 100,129 77,877 66,752

17 أكتوبر 133,156 116,514 99,869 77,675 66,578

16 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501

15 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501

14 أكتوبر 132,817 116,217 99,614 77,477 66,408

13 أكتوبر 134,562 117,744 100,923 78,495 67,281

وفي نهاية المقالة التي نعدها يوميا ونقوم على شرح الاسعار كم هو الان مع سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين الموافق 23-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والليرة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .