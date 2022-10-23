سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 23-10-2022 جميع العيارات للبيع والشراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 م
23 أكتوبر 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 23-10-2022 جميع العيارات للبيع والشراء
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سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين الموافق 23-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والليرة ، ويعمل فريق موقع فلسطين اليوم يوميا على وضع التفاصيل الكاملة التي توصل جميع الأشخاص والمهتمين في التعرف على تلك الأسعار بشكل محدث كما هو الحال هنا مع سعر الذهب اليوم في سوريا وخلال الأيام الماضية فقد لاحظنا تقلبات في تلك الأسعار التي تأتي بسبب عوامل عدة في مقدمتها ارتفاع الطاقة والدولار والتفاصيل في السطور التالية .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 23-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 260,571 شراء 260,000

عيار 22       بيع 238,857 شراء 238,333

عيار 21       بيع 228,000 شراء 227,500

عيار 18       بيع 195,429 شراء 195,000

عيار 14       بيع 152,000 شراء 151,667

عيار 12       بيع 130,286 شراء 130,000

الاونصة        بيع 8,103,771 شراء 8,086,000

الجنيه الذهب   بيع 1,824,000 شراء 1,820,000

الكيلو   بيع 260,571,429 شراء 26

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سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 134,020 ليرة $53.34

سعر الذهب عيار 22  122,853 ليرة $48.90

اسعار الذهب عيار 21 117,271 ليرة $46.67

اسعار الذهب عيار 18 100,517 ليرة $40.01

سعر الذهب عيار 14  78,179 ليرة   $31.12

سعر الذهب عيار 12  67,010 ليرة   $26.67

اسعار أوقية الذهب     4,168,036 ليرة       $1,659

اسعار جنيه الذهب      938,166 ليرة $373.39

اسعار كيلو الذهب      134,020,453 ليرة    $53,341

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سعر الذهب في سوريا عيار 21

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 أكتوبر     134,020     117,271     100,517     78,179       67,010

21 أكتوبر     133,867     117,136     100,402     78,089       66,933

20 أكتوبر     131,508     115,072     98,633       76,713       65,754

19 أكتوبر     131,686     115,228     98,766       76,817       65,843

18 أكتوبر     133,503     116,818     100,129     77,877       66,752

17 أكتوبر     133,156     116,514     99,869       77,675       66,578

16 أكتوبر     133,003     116,380     99,753       77,585       66,501

15 أكتوبر     133,003     116,380     99,753       77,585       66,501

14 أكتوبر     132,817     116,217     99,614       77,477       66,408

13 أكتوبر     134,562     117,744     100,923     78,495       67,281

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وفي نهاية المقالة التي نعدها يوميا ونقوم على شرح  الاسعار كم هو الان مع سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين الموافق 23-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والليرة  نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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