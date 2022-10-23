أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 24-10-2022

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أسعار الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 24 -10- 2022، تزامناً مع إقفال سوق "النفيس" العالمي أبوابه.

وتمكن المعدن النفيس من تحقيق انتعاش طفيف للغاية خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن شهد قفزة قوية خلال تعاملات أمس السبت.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم، ليبلغ مستوى 200.52 ريالاً (53.34 دولار)، مقابل 200.48 ريال أمس السبت بحسب موقع saudi-arabia.gold-price-today المتخصص في أسعار الذهب في السعودية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية تغيرا طفيفا لدى التجار ومحلات الصاغة ليبلغ نحو 150.4 ريال (40.01 دولار)، مقابل 150.37 ريالاً في ختام تداولات أمس.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم، صعودا طفيفا، ليسجل مستوى 175.46 ريال (46.67 دولار) مقابل 175.43 ريال خلال تعاملات اليوم السابق.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 116.97 ريال (31.12 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 100.26 ريال (26.67 دولار).





سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1404 ريالات (373.39 دولار.