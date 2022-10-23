القائد النخالة: الجهاد الإسلامي لديها موقف متميز على مستوى الصراع والفعل الميداني

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زيادة النخالة مساء اليوم الأحد 23/10/2022 ، أن الجهاد الإسلامي انطلقت في فكرتها لمواجهة المشروع الغربي في المنطقة المتمثل بـ "إسرائيل"، وأن فلسطين حق للشعب الفلسطيني وهذا مرتبط بحقائق عقائدية وسياسية ودينية.

وشدد في لقاء خاص على شاشة "قناة الجزيرة" عبر برنامج "المقابلة"، أن المشروع الصهيوني جاء لإلغاء الشعب الفلسطيني، قائلاً:" عندما نفهم المشروع الصهيوني جيداً ونعييه بإمكاننا أن نعد الأدوات لمواجهته بشكل أفضل.

القائد النخالة: أتصور أن الأمريكان والإقليم يدفعون بأن يكون للفلسطيني هوية تمثيل في غزة.

القائد النخالة: ما يجري الآن في الضفة الغربية يؤكد أنه لا يوجد مشروع سياسي للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية في الضفة

القائد النخالة: "إسرائيل" استولت على جزء كبير من الضفة الغربية وهي تقوم بانشاء مستوطنات وعدد المستوطنين ارتفع إلى أكثر من 800 ألف مستوطن

الأمريكان والإسرائيليون يدفعون باتجاه أن يكون هناك تمثيل سياسي للفلسطينيين في غزة



القائد النخالة: رغم رفضنا في حركة الجهاد الإسلامي لاتفاق أوسلو كموقف سياسي إلا أننا لم نصطدم معه عسكرياً

القائد النخالة: كل دولة فيها قوى سياسية، وتباين الآراء شيء طبيعي.. "الناس مش كلها مسطرة واحدة".

القائد النخالة: فلسطين حق للشعب الفلسطيني وهذا مرتبط بحقائق عقائدية وسياسية ودينية

القائد النخالة: لم يعرض شيء على الفلسطينيين شيء لنفكر به

الـقـائـد النـخـالة: قوة الجهاد الإسلامي العسكرية والمواقف السياسية لدينا تتميز من ناحية الرؤية والفعل الميداني على مدار الوقت

القائد النخالة: عوامل كثيرة جعلت "الجهاد الإسلامي" بمنأى عن الحضور الإعلامي رغم قوة الحركة ميدانياً وعسكرياً

القائد النخالة: هناك التباس كبير حول الجهاد الإسلامي له علاقة بوسائل الإعلام كيف قدمت الجهاد الإسلامي او كيف قدمت الجهاد نفسها عبر الاعلام

القائد النخالة: الجهاد الإسلامي بمنأى عن حضور الرأي العام

القائد النخالة: هناك معاناة مستمرة عبر السنوات الطويلة في مسألة الحضور