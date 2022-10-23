الوسيط الأمريكي يكشف موعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال

نقلت وسائل إعلام عبرية عن الوسيط الأمريكي بين لبنان وكيان الاحتلال، عاموس هوكستين قوله، اليوم الأحد: إنّ مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستتم الخميس المقبل.

وأضاف هوكستين: إنّ "حفل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية سيقام يوم الخميس"، مشيرًا إلى أنه سيشارك في الحفل.

ونوه الوسيط، إلى أن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل، في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية.

سيوقع كل طرف من ممثلي البلدين على الاتفاقية أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صورا مشتركة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، عن موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، بينما وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.