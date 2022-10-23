مصرف لبنان يعلق شراء الدولار عبر منصة صيرفة

أعلن مصرف لبنان المركزي، الأحد، تعليق شراء الدولار الأمريكي عبر منصة صيرفة اعتبارا من 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري حتى إشعار آخر.

وذكر المصرف في بيان:" أن بيع الدولار سيتم من خلال منصته فقط (صيرفة)، أي البيع دون الشراء، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي".

وفي أيار/مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.

ووجدت المنصة، لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم، لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.

جدير ذكره أنه بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 40 ألف ليرة لكل دولار واحد.