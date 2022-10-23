الخارجية: العثور على جثة شابين من رفح غرقا على متن قارب في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، العثور على جثة شابين غرقا على متن قارب في ليبيا ضمن ١١شخصا وهما من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الخارجية في تصريح صحفي:" تم التعرف حتى هذه اللحظة على جثتان تعودان لمواطنين فلسطينيين هما يونس الشاعر، ومقبل مجدي مقبل قبالة السواحل التونسية وجاري التعرف على الباقي".

وكان قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة تتابع باهتمام قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية.

وأضاف الديك، في بيان صحفي: "أنه فور علمنا بحادثة غرق مركب على السواحل التونسية أصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعليماته لسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية بضرورة التحرك الفوري لمتابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، خاصة بعد أن توفرت معلومات بوجود مواطنين فلسطينيين على هذا المركب