ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 6 في حادثة غرق قارب المهاجرين قبالة تونس

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينين في حادثة غرق قارب المهاجرين من غزة قبالة تونس، مساء اليوم الأحد، إلى 6 وفيات.

وقالت وزارة الخارجية: "حول حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة سواحل تونس سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية تتابع بشكل ميداني مع السلطات التونسية المختصة للتأكد من هوية الجثث، التي عرف منها حتى هذه اللحظة:

1-آدم محمد شعث، من مواليد 24/4/2001، ويحمل جواز رقم 5412643.

2- مقبل مجدي مقبل عتيم، من مواليد 9/7/1992، ويحمل جواز رقم 4915303.

3- يونس حيدر عجية الشاعر، من مواليد 26/12/2001، ويحمل جواز رقم 5375423.

4- محمد محجوب عبد الله، من مواليد 15/6/1984، ويحمل وثيقة سورية رقم 000383004.

كما أوضحت الوزارة أنه تم التعرف على جثث الاخوين :

5- الشاب محمد طلال الشاعر

6- ماهر طلال الشاعر

وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين أخرين

وبينت أن الوزارة ستعلن عن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية الجثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أية معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء لمفقودين

وسابقاً أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم، العثور على جثة شابين غرقا على متن قارب في ليبيا ضمن ١١شخصا وهما من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الخارجية في تصريح صحفي:" تم التعرف حتى هذه اللحظة على جثتان تعودان لمواطنين فلسطينيين هما يونس الشاعر، ومقبل مجدي مقبل قبالة السواحل التونسية وجاري التعرف على الباقي".

وكان قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة تتابع باهتمام قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية.

وأضاف الديك، في بيان صحفي: "أنه فور علمنا بحادثة غرق مركب على السواحل التونسية أصدر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تعليماته لسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية بضرورة التحرك الفوري لمتابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، خاصة بعد أن توفرت معلومات بوجود مواطنين فلسطينيين على هذا المركب