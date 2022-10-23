5 خطوات لطريقة عمل الحمام الكداب بصدور الفراخ وبالفريك .. مقادير وجبة الحمام الكداب

طريقة عمل الحمام الكداب بصدور الفراخ وبالفريك في البيت بسهولة ، ولقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة حول خطوات اعداد وجبة الحمام الكداب صاحبة الاكلة اللذيذة والشهية وجاء ذلك بسبب عمليات البحث الكبيرة على محرك جوجل الشهير حيث يريد الطباخين وستات البيوت من التعرف على جميع طرق اعدادها في المطبخ ومقاديرها الخاصة بها وعلى مدار الأيام الماضية قدم لكم فريق الموقع الالكتروني وجبات عدة في سلسلة مقالات وعن التفاصيل فهي على النحو التالي :

مقادير وجبة الحمام الكداب

وقد قام فريق الموقع بعد المقدمة مباشرة بوضع مقادير عمل احمام الكداب وهو التالي: بصلتين مفرومة. وفص ثوم. ملعقة زيت. معلقة صلصة ومسطردة. كوب من الفريك المغسول وتتم تصفيته بشكل جيد. رشة من جوزة الطيب. الحبهان المطحون. ملعقة فلفل أسود. ملعقة ملح وقرفة.

إليك طريقة عمل الحمام الكداب بالبيت

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية اعداد وجبة الحمام الكداب قم أولا بتغسيل أربع أوراك من الفراخ أو الصدور على حسب أفراد الأسرة. وبعد ذلك قم بتتبيلها بالملح وورق اللورا والقرفة والفلفل والكركم.

ثانيا: وبعد الخطوة السابقة ، قم بإضافة عصير ليمونة عليها ورشة ملح خفيفة ، ثم اضع البصل وفص الثوم وجميع التوابل ومعلقة التوابل والمسطردة في إناء به زيت ويتم التقليب جيداً.





ثالثا: بعد الانتهاء من السابق ، عليك بتنظيف ماء مغلي حسب كمية الفريك حتى يتم تسوية الفريك نصف تسوية ، نحضر أوراك الفراخ ونقوم بفردها باستخدام أكياس لمطبخ والمطرقة.

رابعا: ونواصل معكم وفي الخطوة الرابعة ، قم بحشوها بالخلطة المكونة من الفريك والتوابل ونقوم بتغليفه بورق ألومنيوم واسترتش لمنع وصول الماء إليه ونقوم بغلقه جيداً.

خامسا: وفي الخطوة الأخيرة عليك بوضع الحمام في ماء مغلي لمدة 25 دقيقة حتى تمام التسوية. وبعدها قم بوضع الحمام الكداب في إناء به سمن أو زيت مقدوح ويتم تقليبه حتى يأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل وجبة الحمام الكداب

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل الحمام الكداب بصدور الفراخ وبالفريك نتمنى لكم الصحة والعافية وطعاما هنيئًا لكم .