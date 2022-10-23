وزير الخارجية الأردني يحذر من خطورة تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية

حذّر نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من "خطورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تدهور أمني"، واستمرار ما وصفه بـ"غياب الأفق السياسي، لتحقيق حل الدولتين" على حد تعبيره.

وشدّد الصفدي أثناء لقائه وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني في عمان، على "ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية، واعتداءاتها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية /بترا/.

وفي تصريحات صحافية مشتركة، ثمن الصفدي "موقف مقدونيا الشمالية الداعم لحل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وقال إنه "أطلع أوسماني على الجهود التي تقوم بها المملكة، من أجل وقف التدهور في الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد الأفق السياسي الذي يتيح العودة إلى مفاوضاتٍ جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل".