فيديو.. تفاصيل سبب جريمة قتل أم لابنتها في منطقة انزكان بالمغرب .. قصة قتل أم لطفلها في المغرب

تفاصيل جريمة قتل أم لابنتها في منطقة انزكان بالمغرب ، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الالاف من التغريدات التي تستنكر هذه الجريمة التي وثقتها كاميرات مثبتة في الشوارع والمحلات التي كانت متواجدة فيه هذه الام حيث باتت جريمة القتل قضية عامة ومثارة في البلاد حيث قامت وسائل إعلام محلية بتداولها بصورة واسعة وبسبب عمليات البحث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي توضح لكم القصة الكاملة بعد إقدام سيدة على قتل طفلتها في انزكان .

تفاصيل جريمة قتل أم لابنتها في منطقة انزكان بالمغرب

واظهرت لقطات مصورة من كاميرات مراقبة التقطتها كاميرات مثبتة في الشوارع والطرقات ظهرت قيام السيدة التي قتلت ابنتها بميد حشري فقد خبئت الجثة داخل الشنطة ولقد قام فريق الموقع بإرفاقه في السطور التالية.

وكانت الشرطة القضائية بمنطقة امن انزكان قد أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي توقيف سيدة تبلغ من العمر 25 عاما . بعد الاشتباه في تطورها في قضية القتل المتعمد لطفلتها (4 اعوام) .

وقامت القاتلة وهي الام بإخفاء معالم الجريمة قبل ان يكتشف امرها والقاء القبض عليها ولمشاهدة الفيديو فهو في الفقرة التالية .

قصة جريمة قتل أم لطفلتها في انزكان

وكانت مدينة إنزكان قد شهدت حالة قتل بعد انتحار شرطي بزيه المدني الأربعاء الماضي، بغابة أدمين طريق المطار المسيرة بعمالة إنزكان أيت ملول تاركا رسالة مؤثرة لأسرته ، بحسب ما تم تداوله في وسائل الاعلام المغربية وعلى المنصات الرقمية .

جرائم المغرب 2022

ونواصل معكم في هذه المقالة التي تناولها فيها تفاصيل جريمة قتل أم لابنتها في منطقة انزكان بالمغرب ، وفي هذه الفقرة نقدم لكم إحصائية حول نسبة الجرائم التي حدث في المغرب عام 2021 ، وبحسب بيان أصدرته رئاسة النيابة العامة بالمغرب كشف في وقت سابق عن ارتفاع عدد قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال في المغرب بشكل لافت من 700 قضية خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال 2021، بما يتجاوز نسبة 100% .

ووفقًا لإحصائية صادرة عن الأمم المتحدة العام الماضي ، فقد ولغت نسبة جرائم القتل التي يرتكبها شريك أحد أفراد العائلة 29 في المائة .