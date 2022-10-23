راصد جوي: حالة عدم استقرار جوي غداً الاثنين وفرصة مُهيّأة لهطول أمطار

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، ممساء اليوم الأحد، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً الاثنين، مع بقاء الفرصة مُهيّأة لهطول أمطار فوق مناطق فلسطينية متفرقة وأن تكون غزيرة وربما رعدية في بعض المناطق.

وتنبأ الراصد العلامي بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الثلاثاء والأربعاء، مع زيادة في كميات الأمطار عن الأيام السابقة، وفقاً للمعطيات الحالية.

ووفق العلامي يتوقع خلالهما أن تسقط على مناطق واسعة، أمطار مصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد، بالتزامن مع أجواء خريفية بالنهار ومائلة للبرودة في ساعات الليل.