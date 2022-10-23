نقابة الدواجن بغزة تدعو المزارعين والتجار بعدم الالتزام بالسعر الجديد

دعت نقابة مربي الدواجن بغزة، اليوم الاحد، المزارعين والتجار ومربي الدواجن إلى عدم الالتزام بالسعر الجديد الذي أعلنت عنه الجمعية الزراعية للفقاسات والاعلاف، مؤخرًا.

إليكم بيان نقابة مربي الدواجن بغزة

الإخوة موزعي وتجار ومربي الدواجن النقابة تدعوكم بعدم الالتزام في تحديد السعر الأعلى للدجاج اللاحم كما تريد الجمعية الزراعية للفقاسات والاعلاف ان يثبت على سعر ١١ شيكل من أرض المزرعة ١٢ شيكل للمواطن نحن كنقابة ليس مع حالة الغلاء بالمناسبة ومربو الدواجن البسطاء ليس لهم ذنب في ارتفاع اسعار الدجاج اللاحم ونحمل المسئولية في هذه القضية الى مستوردي الاعلاف وأصحاب الفقاسات لان التكلفة ارتفعت على مزارعينا بشكل كبير نتيجة استغلالهم لمزارعينا في أسعار الأعلاف والصيصان دون تدخل حكومي للأسف في أسعار الأعلاف والصيصان.

أسعار الدواجن لا خطوط حمراء لها كما هو الحال انه لا خطوط حمراء لأسعار الصوص والعلف ولا أحد له وصاية على مزارعينا مربو الدواجن الأبطال ولن يلتزم مربو الدواجن بأية أسعار قد تفرض عليهم من التجار الذين استحكموا بهذا القطاع الهام والحيوي وهنالك الكيل بمكيالين بأن يتم التجبر على المزارعين الغلابة في أسعار الدجاج وترك أسعار الصوص والعلف من الحكومة لتحدد أسعاره التجار على مزارعينا دون حسيب ولا رقيب عليهم للأسف.

نناشد الإخ رئيس لجنة العمل الحكومي الاستاذ عصام الدعاليس والأخ وكيل وزارة الزراعة بالتدخل العاجل نحو إنصاف مزارعينا مربو الدواجن ونحن مع تحديد السعر الأعلى للدجاج في الأسواق في حال تحديد الحكومة الحد الأعلى لأسعار المدخلات الأساسية لمنتج الدواجن ولا يجوز ترك أسعار المدخلات الأساسية لمنتج الدواجن كأسعار الأعلاف والصيصان التي تقوم باستغلالها التجار واصحاب الفقاسات وعدم التدخل بها حكوميا وتأتي الحكومة للمستضعفين المزارعين مربو الدواجن المظلومين المنكوبين اساسا لنحدد سعر اخر حلقة في منتج الدجاج اللاحم وترك التجار ينهشوا في مزارعينا ومواطنينا معا

مزارعينا مربو الدواجن ضحية وفريسة الى مستوردي الأعلاف والصيصان وواجب الحكومة حمايتهم وعدم فرض اية سياسات لأمر واقع عليهم ونحن بحاجة الى حماية حكومية لمزارعينا لنتخلص من جشع واحتكار اصحاب النفوذ والمال في قطاع الدواجن عامة