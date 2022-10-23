تصريحات مثيرة.. ماذا قال المدرب حسام البدري في تصريحاته الأخيرة؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن تصريحات المدرب حسام البدري والتي اعلن فيها عن امكانية رحيله عن فريقه الجزائري وفاق سطيف، كشف المدرب المصري العديد من الحقائق المثيرة خلال تصريحاته لوسائل الإعلام، ونتيجة لذلك زادت نسبة البحث من قبل عشاق كرة القدم الذين يبحثون بالملايين عن هذه التصريحات عبر محركات البحث العالمية، ونتيجة لذلك قررنا في فريق فلسطين اليوم كتابة مقالة بعنوان: تصريحات مثيرة.. ماذا قال المدرب حسام البدري في تصريحاته الأخيرة؟، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع المقال للنهاية.

تفاصيل مثيرة

أكد المصري حسام البدري، مدرب فريق وفاق سطيف، أن استمرارة مع الفريق الجزائري خلال الفترة المقبلة سيكون مجازفة غير محسوبة، كاشفا الكثير من التفاصيل المثيرة.

وكان البدري تولى تدريب وفاق سطيف قبل بداية الموسم الحالي، في أول تجربة تدريبية له بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر قبل نحو عام ونصف.

وخرجت تقارير صحفية مؤخرا زعمت أن البدري قرر الرحيل عن سطيف بعد البداية المتعثرة في الدوري الجزائري واحتلال المركز الثامن بعد خوض 7 مباريات.

تصريحات المدرب البدري

وبخصوص تلك الأخبار، قال البدري في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "لم أتوقع الكثير من الأشياء التي وجدتها هنا في تلك التجربة".

وأضاف: "لم تكن لديّ معلومات كافية عن وضع الفريق، فوجئت برحيل اللاعبين أصحاب الخبرة وانضمام الكثير من اللاعبين الجدد، الأمر كان صدمة بالنسبة لي".

وتابع: "الموقف المالي للنادي في غاية الصعوبة أيضا، كل اللاعبين لم يتقاضوا رواتبهم أو أي مبالغ مالية حتى اللحظة، الأزمة صعبة بالفعل، ولم أكن أتوقع ذلك".





تفاصيل الاستقالة

وأوضح البدري موقفه مع النادي بقوله: "إذا استمر الوضع بهذه الصعوبة فاستمراري سيكون مجازفة طائشة مني، النجاح في كرة القدم دون إمكانيات أمر مستحيل".

وتطرق المدرب المصري للحديث عن تجربته مع منتخب الفراعنة وكواليس إقالته، حيث قال: "رحلت بدون أي هزيمة، وكانت هناك الكثير من علامات الاستفهام على القرار".

وأضاف: "كنت أتمنى أن أواصل المشوار وقيادة مصر إلى كأس العالم، كان ذلك حلمي، لكن كرة القدم عادلة، والتوفيق غاب عن منتخب مصر بعد إقالتي".

وعن كواليس الإقالة، اختتم البدري في هذا الصدد بقوله: "لن أقول إن اتحاد الكرة السبب، بل بعض الأفراد، لكنها قصة وانتهت، من يدري ماذا تحمل لنا الأيام المقبلة