طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الرضع وحديثي الولادة..، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الاطفال، وخاصة من الأمهات ونحن في ظل تغير حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة، وتحرص الكثير من الأمهات على معرفة طرق علاج الالتهاب الرئوي وأعراض هذا المرض الذي يصيب أطفالهم، وهو من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الرضع وحديثي الولادة..، ونرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال على اعجابكم.

طرق علاج الالتهاب الرئوي عند الرضع

ينتشر الالتهاب الرئوي عند الرضع والذي يصنف من الأمراض الخطيرة، والتي تهدد حياتهم وصحتهم، لذلك ينصح باتباع الإرشادات الوقائية لحمايتهم.

ويعتبر الالتهاب الرئوي من العوامل الأساسية المسؤولة عن وفيات الأطفال حول العالم، حيث يصيب الرضع نتيجة للإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية مثل الإصابة بالبكتريا العقدية أو الإنفلونزا الموسمية. فما هي أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع؟ ووما هي أفضل طرق العلاج؟.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع

هناك أعراض واضحة، والتي تدل على إصابة الرضيع بالتهاب رئوي، من أهمها:

- تحول لون الجلد عند اللسان أو الجزء الداخلي من الشفاه إلى اللون الأزرق.

- التنفس بصعوبة وبذل مجهود كبير لذلك، والذي يصاحبه صوت شخير.

- يحرك الرضيع رأسه لأعلى ولأسفل أثناء التنفس.

- استمرار جفاف حفاضة الرضيع لفترة طويلة.

- لا يمكنه الرضاعة بشكل طبيعي.

- ارتفاع في درجة حرارة الرضيع.

- خلل في النوم وكثرة البكاء.

- يتنفس بسرعة.

- ينقطع التنفس.





طرق علاج الالتهاب الرئوي

ينصح بزيارة الطبيب وطلب المساعدة الطبية عند ظهور أي من الأعراض السابقة، فإذا كان السبب هو إصابة الرضيع بعدوى بكتيري، فمن المؤكد أن يكتب الطبيب مضاد حيوي بجرعات مناسبة لعمره، ويطلب الرضيع من الأم عمل التالي:

- يصف الطبيب دواء متخصص في علاج السعال إذا استدعى الأمر ذلك.

- إعطاء الطفل كميات كبيرة من الماء، إذا كان بدأ بالأكل والشرب.

- يصف الطبيب بعض مسكنات الألم بجرعات مناسبة لسن الطفل.

- ينصح براحة الرضيع طوال الوقت.

- قياس درجة حرارة الرضيع بشكل دوري.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

وهنا بعض طرق الوقاية لحماية طفلك من الإصابة بالالتهاب الرئوي، وذلك عن طريق الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية، منها:

- إعطاء الطفل الأمصال ضد الأمراض المسببة للالتهاب الرئوي، وذلك حسب سنه.

- الالتزام بغسل يد الطفل باستمرار عند لعب الطفل، وذلك لأن معظم الأطفال يضعون أيديهم في فمهم، والتي قد تكون متسخة عند لمس الأسطح أثناء اللعب.

- اهتمي بنظافة الطفل وتعقيم البيت من حوله قدر الإمكان، وذلك للحفاظ عليه من التعرض لأي عدوى.

- احرصي على تغطية وجه الطفل عند عطس الآخرين وابعديه من المكان.

- حافظي على طفلكِ بعيدًا عن المدخنين.



