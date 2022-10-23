داخلية غزة تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الإثنين الموافق 24 أكتوبر 2022.

وذكرت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (70) من الكشف رقم (2022/35) هنــــــــــا ، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41) هنــــــــا.

وأكدت الداخلية، على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الوزارة، إلى انه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت داخلية غزة، من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.