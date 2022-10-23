تعد مشكلة الغازات والانتفاخ من الأعراض الشائعة عند الأطفال، ويمكنكِ علاج الانتفاخ عند الرضع باتباع خطوات بسيطة واستخدام أعشاب طبيعية.

ويعاني معظم الأطفال الرضع من مشكلة المغص والانتفاخ والغازات في أول ستة أشهر من ولادتهم.، والسبب في ذلك عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي لديهم، بالإضافة إلى دخول الهواء عند الرضاعة بوضعيات غير صحيحة.، وهناك العديد طرق علاج الانتفاخ عند الرضع بسهولة، وهي كما يلي:

طرق علاج الانتفاخ عند الرضع وحديثي الولادة

ويمكن اتباع بعض الإرشادات لمساعدة رضيعكِ في التخلص من المغص والغازات، كالتالي:

- احرصي على وضع طفلكِ بطريقة صحيحة عند الرضاعة، حيث يكون رأسه في مستوى أعلى من بطنه،

مما يجعل اللبن يمكث أسفل المعدة وتصعد الغازات للأعلى فيسهل خروجها. كما يجب أن يمسك الرضيع حلمة الثدي في منتصف فمه.

- ينصح بتكريع الرضيع بعد كل رضعة، لإخراج الغازات التي دخلت أثناء الرضاعة، مما يجعل الطفل يشعر براحة.

- يجب أن تكون حلمة الببرونة ممتلئة باللبن في حالة الرضاعة الصناعي، وذلك لمنع دخول الهواء لمعدة الصغير.

- ارضعي طفلك عند شعوره بالجوع، ولا تتركيه حتى يجهش في البكاء، حتى لا يبتلع هواء إلى معدته وتزداد الغازات.

- استشيري طبيب الأطفال لوصف بعض الأدوية المناسبة مثل قطرات غاز الرضع.

- اتبعي نظام غذائي متوازن في حالة الرضاعة الطبيعية، وابتعدي عن الأطعمة التي قد تتسبب في إصابة الرضيع بالانتفاخ.

- يمكنكِ استخدام بعض الأعشاب التي تعمل على تهدئة الرضيع مثل البابونج، ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا.