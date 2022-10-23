بن سلمان يعتذر عن حضوره في قمة القمة الجزائرية.. ما السبب!

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاحد، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذر لعدم تمكنه من حضور قمة جامعة الدول العربية المزمع إقامتها في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا الاعتذار جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه السبت، مع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية".

وأكد بن سلمان، للرئيس الجزائري عدم نيته حضور القمة "امتثالاً لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال البيان إن "تبون أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي، متمنياً له موفور الصحة والعافية، ومعبراً له أن السعودية ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".