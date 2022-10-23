بث مباشر مشاهدة مباراة روما ونابولي الان اليوم يلاشوت-بث مباشر روما ونابولي اليوم يلا شوت، في التاسعة و45 دقيقة، يطل علينا الدوري الايطالي بمباراة قوية اشبه بالنارية، حينما يلتقي روما ونابولي في الايطالي بث مباشر اليوم، لذلك وضعنا لكم متابعين الكرام مقالنا هذا في فريق العمل لدي "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الايطالي اليوم السبت، تماشياً مع علميات البحث التي ستجرى عن مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الايطالي خلال الدقائق التي تسبق مباراة روما ونابولي مباشر، والتي وفق العديد من وسائل الاعلام الايطالي ستكون بث مباشر مباراة روما ونابولي مباشر ذات طابع الاثارة والمنافسة العالية بين نجوم الفريقين.

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ويلتقي بث مباشرمباراة روما ونابولي على ملعب أولمبيكو يوم 23 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، ويسعى فريق الذئاب من خلال هذه المباراة أن يحقق الفوز، لذلك من المتوقع أن يدخل اللقاء وهو يحشد القوام الأساسي معتمداً على أبرز اللاعبين، لتكون التشكيلة كالتالي: حارس مرمى: باتريسيو، في خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز، وفي خط الوسط الدفاعي: كارسدورب، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا، وفي خط الوسط والهجومي: بيليجريني، زانيولو، وفي خط الهجوم: ابراهام.

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مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر

ومشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر، وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن تكون التشكيلة الأساسية المحتملة لفريق نابولي هجومية من أجل حسم الفوز لتكون على النحو التالي: في حارس: ميريت، أما خط الدفاع: دي لورنزو، كيم، جيسوس، روي، فيما خط الوسط: ندومبيلي، لوبوتكا، زيلينسكي، وخط الهجوم: لوزانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا، لهذا سنضع لكم ضمن مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مشاهدة مباراة روما ونابولي الان اليوم يلاشوت-بث مباشر روما ونابولي اليوم يلا شوت، رابط مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الايطالي مباشر من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر اليوم في الدوري الايطالي

وقبل وضع رابط مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري، فقد تلقى جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، ضربة قوية بغياب أحد نجومه عما تبقى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستعد الجيالوروسي لخوض آخر مباراتين في هذه المرحلة، أمام هلسنكي الفنلندي ولودوجوريتس البلغاري، واللتين ستكونان حاسمتين في مشوار الذئاب بالبطولة، خاصةًً أن الفريق الإيطالي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف لودوجوريتس (7)، والمتصدر ريال بيتيس (10)، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استقر على إيقاف نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما، لمباراتين إضافيتين على خلفية طرده أمام ريال بيتيس.

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وبث مباشر مباراة روما ونابولي يلا شوت، وكان زانيولو قد تلقى البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 90 أمام ريال بيتيس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما ضرب أحد لاعبي الفريق الإسباني دون كرة، ليغيب عن مواجهة الجولة الرابعة ضد نفس الفريق، وأشار الموقع إلى أن "يويفا" قرر معاقبة زانيولو بالإيقاف لمباراتين أخريين، أمام هلسنكي ولودوجوريتس، وأضاف أن روما من المتوقع أن يستأنف على هذه العقوبة، في محاولة لتخفيضها إلى مباراة أخرى فقط بدلا من اثنتين.

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مشاهدة مباراة روما و نابولي بث مباشر

وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة روما ونابولي الان اليوم يلاشوت-بث مباشر روما ونابولي اليوم يلا شوت، وعلى الجانب الأخر يعود لوتشانو سباليتي، مدرّب نابولي، الأحد المقبل، إلى أرض فريقه السابق روما، حيث يأمل في تحقيق سابع فوز توالياً في المرحلة 11 من الدوري الإيطالي والحفاظ على الصدارة أمام مطارده أتالانتا، الذي يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه لاتسيو الخامس.



ويشهد الدوري الإيطالي منافسة نارية مطلع الموسم، إذ يبتعد نابولي (26 نقطة) 5 نقاط فقط عن أودينيزي السادس، ويعيش نابولي فترة رائعة، بتصدره "سيري أ" من دون خسارة بفارق نقطتين عن أتالانتا، كما ضمن تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات ولم يخسر في مختلف المسابقات، ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه وأول منذ 1990، عندما كان يلمع في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو مارادونا.

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