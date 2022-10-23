بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، بعد فوزه الصعب على الاسماعيلي مساء الأربعاء الماضي، يعود الاهلي المصري اليوم ليخوض مباراته الثانية في الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، أمام أسوان وعينه على اثبات قوته مع بداية الدوري المصري وأن اللقب لن يكون إلا من نصيب الاهلي لهذا العام، لهذا سيدخل الأهلي المصري أمام أسوان لتحقيق الفوز ولاشي غيره، وهو ما أظهره الاهلي في تشكيله المتوقع أمام اسوان في الدوري المصري مساء اليوم، لهذا وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لنشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري بث مباشر اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي واسوان في الدوري، يمكن أن يطلق عليها أنها مباراة اشبه بمباراة القوة والمنافسة الشديدة يدخل الاهلى المصري خاصة الثلاث نقاط والفوز يضعه فريق الاهلي امام عينه في مباراته أمام اسوان مساء اليوم في الدوري المصري بث مباشر، خاصة وأن مباراة الاهلي أمام الإسماعيلي، خرج منها الاهلي بفوز صعب في الوقت بدل الضائع ، لهذا سيحاول الاهلي أمام اسوان بث مباشر المبادرة في تسجيل الأهداف في الدقائق الأولي لشوط المباراة أول، من باب اكمال مباراة الاهلي واسوان بث مباشر في الدوري بكل اريحية.

بث مباشر الاهلي وأسوان الان

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، سيكون لقاء ذات اثارة وتشويق وسيكون كذلك محط اهتمام كبير وعالي من قبل الجمهور الاهلي المصري وكذلك جماهير أسوان، ومباراة الاهلي وأسوان بث مباشر ستلعب على استاد السلام، سيكون حكم لقاء الاهلي واسوان بقيادة الحكم: أحمد الغندور، ومساعده حكم: شهاب راشد ، ومساعده حكم محمد فاروق ، وحكم رابع: عاطف حسين وحكم فار: هشام القاضي ومساعد فار: احمد طلب، ومباراة الاهلي وأسوان ستعرض عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق "أيمن الكاشف".

مشاهدة مبارا الاهلي وأسوان مباشرة بث مباشر

وقبل مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، فقد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي: «محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني».‏

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وشهدت قائمة الأهلي عودة بيرسي تاو، للظهور مع النادي الاهلي، بعدما كان غائبًا مُنذ نهاية الموسم المُنقضي بسبب الإصابة، كما عاد ياسر إبراهيم للظهور في قائمة الأهلي من جديد بعدما كان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادو السويسري كولر.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في السابعة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة ‏الدوري ‏الممتاز، وكان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت ‏يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من البطولة.

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بث مباشرمشاهدة مباراة الاهلي ضد اسوان اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، ستحظى باهتمام كبيرة لمشاهدة مباراة الاهلي وأسوان من قبل عشاق الاهلي المصري وكذلك اسوان كون المباراة تعنى الكثير لدى الجمهور المصري المحب للنادي الاهلي لهذا سيكون بحث مشاهدة مباراة أسوان والاهلي المصري هو الأعلى خلال الدقائق المقبلة والتي تسبق مشاهدة مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري ستكون تحت قيادة محمد عادل، ومساعده حكم: سمير جمال سعد،، وكما قلنا لكم في مقالنا الذي حمل عنوان رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، أن مباراة الاهلي وأسوان في الدوري ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية 1 والتي تمتلك حقوق عرض بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر، لهذا سنضع لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري بث مباشر.

أليو ديانج هو لاعب الجولة الأولى من الدوري الممتاز 💪

واصل العمل الجاد أليو 👏👏#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FmQzI8FNOU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 22, 2022

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، بعد فوزه الصعب على الاسماعيلي مساء الأربعاء الماضي، يعود الاهلي المصري اليوم ليخوض مباراته الثانية في الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، أمام أسوان وعينه على اثبات قوته مع بداية الدوري المصري وأن اللقب لن يكون إلا من نصيب الاهلي لهذا العام، لهذا سيدخل الأهلي المصري أمام أسوان لتحقيق الفوز ولاشي غيره، وهو ما أظهره الاهلي في تشكيله المتوقع أمام اسوان في الدوري المصري مساء اليوم، لهذا وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لنشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري بث مباشر اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي واسوان في الدوري، يمكن أن يطلق عليها أنها مباراة اشبه بمباراة القوة والمنافسة الشديدة يدخل الاهلى المصري خاصة الثلاث نقاط والفوز يضعه فريق الاهلي امام عينه في مباراته أمام اسوان مساء اليوم في الدوري المصري بث مباشر، خاصة وأن مباراة الاهلي أمام الإسماعيلي، خرج منها الاهلي بفوز صعب في الوقت بدل الضائع ، لهذا سيحاول الاهلي أمام اسوان بث مباشر المبادرة في تسجيل الأهداف في الدقائق الأولي لشوط المباراة أول، من باب اكمال مباراة الاهلي واسوان بث مباشر في الدوري بكل اريحية.

بث مباشر الاهلي وأسوان الان

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، سيكون لقاء ذات اثارة وتشويق وسيكون كذلك محط اهتمام كبير وعالي من قبل الجمهور الاهلي المصري وكذلك جماهير أسوان، ومباراة الاهلي وأسوان بث مباشر ستلعب على استاد السلام، سيكون حكم لقاء الاهلي واسوان بقيادة الحكم: أحمد الغندور، ومساعده حكم: شهاب راشد ، ومساعده حكم محمد فاروق ، وحكم رابع: عاطف حسين وحكم فار: هشام القاضي ومساعد فار: احمد طلب، ومباراة الاهلي وأسوان ستعرض عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق "أيمن الكاشف".

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مشاهدة مبارا الاهلي وأسوان مباشرة بث مباشر

وقبل مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، فقد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي: «محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني».‏

مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر يلا شوت

وشهدت قائمة الأهلي عودة بيرسي تاو، للظهور مع النادي الاهلي، بعدما كان غائبًا مُنذ نهاية الموسم المُنقضي بسبب الإصابة، كما عاد ياسر إبراهيم للظهور في قائمة الأهلي من جديد بعدما كان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادو السويسري كولر.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في السابعة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة ‏الدوري ‏الممتاز، وكان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت ‏يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من البطولة.

📋| إليكم قائمة فريقنا لمواجهة أسوان في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/diUAOmcqAR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 22, 2022

بث مباشرمشاهدة مباراة الاهلي ضد اسوان اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، ستحظى باهتمام كبيرة لمشاهدة مباراة الاهلي وأسوان من قبل عشاق الاهلي المصري وكذلك اسوان كون المباراة تعنى الكثير لدى الجمهور المصري المحب للنادي الاهلي لهذا سيكون بحث مشاهدة مباراة أسوان والاهلي المصري هو الأعلى خلال الدقائق المقبلة والتي تسبق مشاهدة مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري بث مباشر.

مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري ستكون تحت قيادة محمد عادل، ومساعده حكم: سمير جمال سعد،، وكما قلنا لكم في مقالنا الذي حمل عنوان رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، أن مباراة الاهلي وأسوان في الدوري ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية 1 والتي تمتلك حقوق عرض بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر، لهذا سنضع لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري بث مباشر.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري اليوم

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، سيكون البحث خلال الدقائق المقبلة على مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:00 بتوقيت تونس، 08:00 بتوقيت السعودي، بشكل كبير ومكثف عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث العالمية، خاصة وأن البحث سيكون متركزاً على مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان للقناة الناقلة لمباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان مباشر هنـــــــــــا

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أنه في مشاهدة مباراة الاهلى وأسوان بث مباشر، وضع المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، لمساته الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء أسوان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وسيغيب عن الاهلي في لقاء اليوم طاهر محمد طاهر للإيقاف، بينما استبعد المدرب السويسري الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة أسوان و الأهلي بث مباشر

ورابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، ويستهل فريق النادى الاهلى فى الخامسة مساء اليوم الأحد مشواره الثاني فى بطولة الدورى الممتاز عندما يواجه نظيره أسوان على استاد السلام بالجولة الثانية للمسابقة فى قمة كروية مُمتعة كما هى عادة مباريات الفريقين دائماً، لذا فإن الأنظار كلها ستتجه صوب مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان عندما يلتقى المارد الأحمر مع نجوم أسوان.

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وقبل وضع رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في الدوري بث مباشر، فقد ترددت عدة أنباء تتحدث عن إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي عقب طرده في مباراة الاسماعيلي في الجولة الاولى، حيث أوضحت بعض التقارير أن إيقاف طاهر سيمتد لمباراتين فقط رغم التدخل الخشن على لاعب الاسماعيلي.

وقالت :" إذ سيغيب اللاعب بشكل مؤكد عن مباراة الاهلي وأسوان، إلى جانب عقوبة لن تقل عن 3 مباريات"، وهو ماأكده الاعلامي المصري احمد شوبير في برنامجه الاذاعي

مشاهدة مباراة الأهلي واسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي واسوان والتي تقام ضمن مباراة ذهاب الدور الأول من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام في مصر، واستقر فيها مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام واسوان مساء اليوم الأحد، فوفقاً لوسائل الإعلام المصرية فأن تشكيل الاهلى المتوقع أمام اسوان، جاء في"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني".

بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي واسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بالتشكيل التالي في لقاء اليوم:في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق، وخط وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، أما خط الهجوم: برونو سافيو وأحمد عبد القادر وشادي حسين (أو محمد شريف).

ماتش الاهلي واسوان مباشر

ويشار إلى أن الفريق الأحمر قد افتتح دوري الموسم الجاري 2022-2023 بالفوز على الإسماعيلي في ملعب برج العرب، بهدف دون رد، سجله مهاجمه الجديد شادي حسين، وفي المقابل استهل أسوان العائد للدوري الممتاز المسابقة بخسارة في ملعبه 1-0 من الاتحاد السكندري.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري اليوم

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

بث مباشر الاهلي وأسوان الان

وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، سيكون البحث خلال الدقائق المقبلة على مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 05:00 بتوقيت تونس، 08:00 بتوقيت السعودي، بشكل كبير ومكثف عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث العالمية، خاصة وأن البحث سيكون متركزاً على مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان للقناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، ومشاهدة مباراة الاهلي وأسوان مباشر هنـــــــــــا

مباراة الأهلي وأسوان اليوم بث مباشر يلا شوت

وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أنه في مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر، وضع المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، لمساته الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء أسوان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وسيغيب عن الأهلي في لقاء اليوم طاهر محمد طاهر للإيقاف، بينما استبعد المدرب السويسري الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة أسوان و الأهلي بث مباشر

ورابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، ويستهل فريق النادى الاهلي فى الخامسة مساء اليوم الأحد مشواره الثاني فى بطولة الدورى الممتاز عندما يواجه نظيره أسوان على استاد السلام بالجولة الثانية للمسابقة فى قمة كروية مُمتعة كما هى عادة مباريات الفريقين دائماً، لذا فإن الأنظار كلها ستتجه صوب مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان عندما يلتقى المارد الأحمر مع نجوم أسوان.

الاهلي وأسوان مباشر يلا شوت

وقبل وضع رابط مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في الدوري بث مباشر، فقد ترددت عدة أنباء تتحدث عن إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي عقب طرده في مباراة الاسماعيلي في الجولة الاولى، حيث أوضحت بعض التقارير أن إيقاف طاهر سيمتد لمباراتين فقط رغم التدخل الخشن على لاعب الاسماعيلي.

وقالت :" إذ سيغيب اللاعب بشكل مؤكد عن مباراة الاهلي وأسوان، إلى جانب عقوبة لن تقل عن 3 مباريات"، وهو ماأكده الاعلامي المصري احمد شوبير في برنامجه الاذاعي

مشاهدة مباراة الأهلي واسوان بث مباشر اليوم

ومشاهدة مباراة الاهلي واسوان والتي تقام ضمن مباراة ذهاب الدور الأول من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب السلام في مصر، واستقر فيها مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر، على تشكيل الاهلي المتوقع أمام واسوان مساء اليوم الأحد، فوفقاً لوسائل الإعلام المصرية فأن تشكيل الاهلي المتوقع أمام اسوان، جاء في"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني".

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بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي واسوان الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الاهلي اليوم قناة اون سبورت، ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بالتشكيل التالي في لقاء اليوم:في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق، وخط وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، أما خط الهجوم: برونو سافيو وأحمد عبد القادر وشادي حسين (أو محمد شريف).

ماتش الاهلي واسوان مباشر

ويشار إلى أن الفريق الأحمر قد افتتح دوري الموسم الجاري 2022-2023 بالفوز على الإسماعيلي في ملعب برج العرب، بهدف دون رد، سجله مهاجمه الجديد شادي حسين، وفي المقابل استهل أسوان العائد للدوري الممتاز المسابقة بخسارة في ملعبه 1-0 من الاتحاد السكندري، ومشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري اضغط هنـــــــــا