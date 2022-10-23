متى موعد سحب المليون دولار في مسابقة الحلم؟ | اخر موعد للاشتراك في مسابقة الحلم 2022

مسابقة الحلم 2022 من أهم المسابقات التي يرغب الكثير من الناس بالمشاركة فيها، و ذلك لأن المشاركة في مسابقة الحلم هي واحدة من أهم المشاركات التي يسعى إليها الكثير من المواطنين في العالم العربي وخارجه، علماً بأن مسابقة الحلم يتم بثها من المملكة العربية السعودية، و تقدم عبر قناة mbc، و هي من أهم المسابقات العربية التي حازت على إشادة عالية من مواطني الوطن العربي وخارجه، تقدم قناة mbc، و تتيح مسابقة الحلم الفرصة للاشتراك فيها من جميع المواطنين دون شروط و هي في متناول الجميع.

نبذة عن مسابقة الحلم 2022

تقدم مسابقة الحلم جوائز نقدية ضخمة تصل إلى 3.5 مليون دولار مقسمة إلى جوائز نقدية متنوعة تمثل فرصة حقيقية للعديد من المواطنين الذين يسعون للمشاركة في مسابقة الحلم وجوائزها المختلفة. و يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، و في هذه المقالة يعرض لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رقم الاشتراك في مسابقة الحلم على mbc وكيفية معرفة الفائزين في مسابقة الحلم 2022.

طريقة الاشتراك في سحب مسابقة الحلم عام 2022

يسمح لجميع الأشخاص بالاشتراك في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة ام بي سي، ويتم دخول السحب علي الجوائز المعلنة، و في السطول التالية نوضح لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم للراغبين في الاشتراك:

يقوم كل شخص يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم بالبحث عن الرقم الخاص المرادف للبلد الذي يقيم بها.

يتم إرسال رسالة نصية من أي جوال علي الرقم الخاص بالدولة التي يقيم بها الشخص، ثم كتابة كلمة حلم أو Dream.

تقوم مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة التي يجب علي الشخص القيام بحلها بدقة من خلال الرسائل.

ثم يتابع المشترك نتائج مسابقة الحلم علي القناة الرئيسية للمسابقة وهي mbc الذي يتم إذاعته علي الهواء مباشرة أمام الجميع لضمان نزاهة المسابقة والحيادية الكاملة أمام جميع المشتركين الذين قد اشتركوا من قبل من خلال إرسال الرسائل النصية عبر الرقم المُخصص لكل دولة.

أرقام الدول للاشتراك في مسابقة الحلم عام 2022

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية بإرسال رسالة علي رقم 650444 من شركة mobily.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر بإرسال رسالة علي رقم 95450 من شركة فودافون.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت بإرسال رسالة علي رقم 4141 من شركة GSM.

يتم الدخول في مسابقة الحلم من دولة الإمارات بإرسال رسالة علي رقم 6070 من شركة Etisalat.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة عمان بإرسال رسالة علي رقم 90434 من شركة GSM.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين بإرسال رسالة علي رقم 94000 من شركة zain.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة العراق بإرسال رسالة علي رقم 2770 من شركة zain.

يتم إرسال رسالة في مسابقة الحلم من دولة فلسطين بإرسال رسالة علي رقم 6750 من شركة wataniya.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لبنان بإرسال رسالة علي رقم 008821622775627 من شركة thuraya.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا بإرسال رسالة علي رقم 1555 من شركة mtn.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا بإرسال رسالة علي رقم 1565 من شركة syriatel.

يتم المشاركة في مسابقة الحلم من دولة الأردن بإرسال رسالة علي رقم 98880 من شركة orange.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن بإرسال رسالة علي رقم 98858 من شركة zain.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس بإرسال رسالة علي رقم 85819 من شركة tunisie telecom.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس بإرسال رسالة علي رقم 85819 من شركة orange.