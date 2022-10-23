تردد قناة ماجد للأطفال 2023 الجديد نايل سات Majid Kids TV لأقوى برامج وأفلام كرتون

تردد قناة ماجد الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة ماجد الجديد، و تحظى قناة ماجد للأطفال بأهمية كبيرة لدى الأطقال و ذويهم، لما تقدمه من محتوى هادف و ممتع، و لذلك تمكنت قناة ماجد من تحقيق أعلى نسب مشاهدة بين جميع القنوات الكرتونية، خصوصاً في الدول العربية وذلك لأنها تقدم محتوى يتناسب مع جميع أعمار الأطفال بصورة واضحة وجودة عالية، و نظراً لعمليات البحث المستمرة عن اهم الترددات للقنوات المختلفة، يركز فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل يومي على وضع الترددات الجديدة لتلك القنوات المهم، و التي تزداد عمليات البحث عنها عبر محرك غوغل و مواقع التواصل الاجتماعي ، و في هذه المقالة نوضح لكم التردد الجديد لقناة ماجد 2023 و خطوات ضبط التردد على أجهزة الريسيفر، بالإضافة الى اهم البرامج التي تقدمها قناة ماجد.

تردد قناة ماجد 2023 على النايل سات

ويمكنكم متابعينا الأعزاء الحصول على قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة من خلال التردد التالي:

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12467 (H).

تردد قناة ماجد 2023 على عرب سات

يمكن مشاهدة القناة على عرب سات أيضًا من خلال اتباع التردد التالي:

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11804 (H).

المحتوى الذي تقدمه قناة ماجد

يوجد الكثير من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها قناة ماجد ومنها الآتي:

أفلام أنيميشن خيالية، كوميدية تتناسب مع جميع الأعمار.

برامج تعليمية تقدم محتوى يفيد الأطفال في مجال دراستهم.

برامج كوميدية يعمل على زيادة روح الدعابة عند الأطفال.

أفلام كرتونية قديمة وحديثة ومفضلة للأطفال.

بعض الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال ومنهم منصور وكسلان وأمونة وخلفان والنقيب ومريم.

المميزات الموجودة في قناة ماجد

يوجد العديد من المميزات التي تتواجد في قناة ماجد ولا تتواجد في العديد من القنوات الأخرى التي تقدم محتوى أطفالي ومن ضمن هذه المميزات الآتي:

القناة تقدم عرض مستمر لا يتوقف طوال 24 ساعة.

يمكنك التمتع بمشاهدة القناة بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم مادية.

القناة لا تقوم بعرض أي مشاهد خارجة لا يسمح للأطفال بمشاهدتها.

يتم مشاهدة القناة بصورة واضحة وجودة عالية.