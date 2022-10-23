الأهلي المصري يعلن عن قائمته لمواجهة أسوان مساء اليوم

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: «محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني».‏

وشهدت قائمة الأهلي عودة بيرسي تاو، للظهور مع النادي الأهلي، بعدما كان غائبًا مُنذ نهاية الموسم المُنقضي بسبب الإصابة، كما عاد ياسر إبراهيم للظهور في قائمة الأهلي من جديد بعدما كان خارج حسابات الجهاز الفني بقيادو السويسري كولر.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في السابعة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة ‏الدوري ‏الممتاز، وكان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت ‏يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من البطولة.