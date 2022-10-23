مرتضى منصور: أبلغنا لاعبي الزمالك بمقاطعة "أون تايم سبورت".. وفيريرا لن يحضر مؤتمر مباراة سيراميكا

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة الأول ينتظره مباراة هامة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه لن يصدر تقييمًا على أي لاعب أو الفريق بشكل عام من عدد مباريات قليل.

وأضاف في تصريحات بفضائية "الزمالك": "وعدنا بالأمس أنه بعد مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون جميع مباريات الزمالك في كل المسابقات سعر التذكرة الخاصة بها 20 جنيهًا فقط، عندما نوعد نوفي وقلت إن هذه هدية للجماهير بعد ما حدث في مباراة سموحة".

وأردف: "يوجد تعليمات لعدم حضور المدير الفني جيسفالدو فيريرا المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا، وسندفع الغرامة".

واختتم: "أبلغنا لاعبي الزمالك بعدم الظهور في أي لقاء تلفزيوني عبر فضائية أون تايم سبورتس طالما يتواجد أحمد شوبير والخبير التحكيمي أحمد الشناوي في القناة واستوديوهات تحليل المباريات".