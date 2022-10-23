مقتل 25 جنديا ومستوطنا "إسرائيليا" في عمليات فدائية بالقدس و الضفة الغربية

قتل 25 جنديًا ومستوطنًا "إسرائيليًا" في عمليات فلسطينية مختلفة وقعت في جميع المناطق الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد موقع يديعوت مهشيتح العبري، أن 25 جنديًا ومستوطنًا "إسرائيليًا" قتلوا في عمليات فلسطينية مختلفة وقعت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 177 فلسطينيًا استشهدوا برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 177 شهيدًا بعد ارتقاء الشاب تامر الكيلاني في منطقة نابلس.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 51 شهيدًا في قطاع غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة في أغسطس 2022.