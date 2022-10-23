السعودية تقدم دعم قيمته 27 مليون دولار للأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا اليوم الأحد، تقديم المملكة العربية السعودية 27 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين.

نص البيان كما ورد عن وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الأونروا:

المملكة العربية السعودية تدعم لاجئي فلسطين بمبلغ 27 مليون دولار من خلال الأونروا

سيمكن التمويل الوكالة من مواصلة تقديم المساعدات الضرورية والحيوية للاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة

عمّان، 23 تشرين الأول 2022 - ترحب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتبرع السخي بقيمة 27 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة.

وخلال مراسيم استضافتها السفارة السعودية في عمان، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره بالقول: "نحن سعداء لتلقي هذا التبرع السخي من المملكة العربية السعودية والذي يعكس الالتزام المتجدد تجاه الأونروا وسخاء المملكة طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين وتضامنها معهم".

سوف يمكن هذا التبرع غير المقيد الأونروا من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، و غزة و الأردن ولبنان وسوريا.

بدوره، قال نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن: " إن المملكة العربية السعودية تكرس على الدوام جل امكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى الدعم المطلق للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة الاونروا والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين وعملها خاصة في ظل التحديات المالية غير المسبوقة بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 19، إضافة الى التحديات المتمثلة في تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "تؤكد المملكة في هذا الصدد على التزامها بالسلام خيارا استراتيجياً، وأن أمن منطقة الشرق الاوسط واستقرارها يتطلب الاسراع في ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدين المملكة جميع الاجراءات الاحادية التي تقوض حل الدولتين وتدعو لوقفها الفوري والكامل".

مبيناً أن اجمالي الدعم السعودي الموجه لفلسطين منذ عام الـ ١٩٩٩ ما يربوا عن ٥.٢ مليار دولار بما فيها دعم ميزانيات السلطة ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والزراعي والحكومة والمجتمع المدني الفلسطيني والمياه والإصلاح البيئي.

ولطالما كانت المملكة العربية السعودية احدى أكبر الجهات المانحة للأونروا. وقد تبرعت المملكة العربية السعودية بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي للأونروا في العقد الماضي فقط. ويأتي هذا التبرع الأخير بعد تعهد بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة في عام 2019.

واختتم لازاريني: "هنالك القليل من مصادر الاستقرار في حياة لاجئي فلسطين؛ من بينها الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية. وبعد عقود من الشراكة مع المملكة العربية السعودية، تتطلع الأونروا إلى تعميق هذه الشراكة من أجل تعزيز الحياة الكريمة، وخاصة في مواجهة الاحتياجات المتزايدة والظروف المتدهورة في المخيمات الفلسطينية في أنحاء المنطقة".