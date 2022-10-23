مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه نقطة عسكرية "إسرائيلية" غرب نابلس

أطلق مقاومون فلسطينيون، ظهر اليوم الأحد 23/10/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تعرض نقطة عسكرية تابعة له لعملية إطلاق نار في قرية دير شرف شمال غرب نابلس".

وتشهد مناطق الضفة والقدس المحتلتين ارتفاعاً في وتيرة العمليات الفدائية، رداً على انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".