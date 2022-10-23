الجبهة الديمقراطية تهنئ حركة الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها ال35

استقبلت حركه الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاحد 23/ أكتوبر وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزه للتهنئة بذكرى انطلاقتها ال35 التي أحيتها هذا العام في خمس ساحات متباعدة في هذا السياق تتمسك حركة الجهاد الإسلامي بفكرة وحدة الساحات وقد ترأس الوفد المهنئ أعضاء المكتب السياسي/ ابو صالح ناصر والرفيق طلال ابو ظريفة والقيادي عصام أبو دقة والرفيق محمود خلف واعضاء اخرين من اللجنة المركزية للجبهة وعدد من الرفاق والرفيقات. وقد أكد الوفد اعتزازه بالعلاقة مع حركة الجهاد وحرص الجبهة على استمرارها كما أبدى الوفد اعتزازه بالتنظيم والترتيب والانتشار الذي تميز به مهرجان انطلاقة الجهاد.

وبحضور عضو المكتب السياسي خالد البطش وعدد أخر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي رحب الشيخ خضر حبيب بالوفد الزائر وأكد على تعزيز العلاقة مع الجبهة الديمقراطية وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وإستمرار الحركة على نهج الجهاد والمقاومة.

وقد عبر الطرفان عن دعمهما لانتفاضة الضفة والترحم على شهدائها لا سيما الشهيد /البطل تامر زيد كيلاني (33 عاماً صباح اليوم من كتيبة عرين الأسود .داعين الى أوسع التفاف شعبي حول المقاومة والانتفاضة الباسلة بالضفة الغربية