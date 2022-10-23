بالصور التواصل والاصلاح "الجهاد" ترعى صلحاً عشائرياً

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بمحافظتي غزة والوسطى صُلحاً عشائرياً بين عائلتي قريقع من غزة وأبو مدين من الوسطى إثر خلاف عائلي، وذلك في إطار سعيها لإصلاح ذات البين ونبذ الخلافات.

وحضر الصلح رجل الإصلاح أبو وائل عابد والحاج أبو خالد الدلو ورجل الاصلاح أبو رمضان طبازة وعدد من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء من اللجنة واهالي المنطقة.

وأشاد أبو رمضان بروح التسامح التي تجسدت ببن العائلتين وسرعة الاستجابة لجهود رجال الإصلاح، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

وبدورها، أشادت العائلتين بدور لجنة التواصل والإصلاح للجهاد ورجالاتها الذين واصلوا عملهم منذ اللحظة الأولى لإتمام هذا الصلح، شاكرين الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.

من جهته، أكد أبو وائل عابد أن لجنته تواصل الليل بالنهار من أجل مجتمع خالي من المشاكل للوصول للمصالحة الوطنية وجو يملؤه التسامح والمحبة، وشكر العائلتين على سرعة استجابتهم للصلح.



