"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين (24 أكتوبر)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (24 أكتوبر)

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن السفر سيكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (70) من الكشف رقم (2022/35)هنــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)هنــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.