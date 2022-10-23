نابلس تشيع جثمان الشهيد الكيلاني إلى مثواه الأخير

شيّعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الأحد 23/10/2022، جثمان الشهيد تامر الكيلاني (33 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه ميدان الشهداء وسط المدينة حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الغربية، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية.

ونعت حركة "فتح" اقليم نابلس، الشهيد الكيلاني، وقال أمين سرها محمد حمدان، "ننعى الشهيد تامر الكيلاني، الذي روى بدمه الطاهر، فجر اليوم، أرض نابلس الإباء والكبرياء، اثر عملية اغتيال جبانة، تثبت عجز هذا الاحتلال ومنظومته العسكرية".

وبارتقاء الشاب الكيلاني ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 177 شهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.