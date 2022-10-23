ماذا قال الإعلام العبري عن الشهيد "تامر الكيلاني "؟

كشفت قناة عبرية، صباح يوم الأحد 23/10/2022، تفاصيل جديدة حول اغتيال الناشط الفلسطيني في مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، تامر الكيلاني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن تامر الكيلاني الناشط في مجموعة "عرين الأسود" كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات الفدائية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأكدت القناة العبرية أن الكيلاني البالغ من العمر 33 عاما، كان مسؤولا عن عملية إرسال الشاب الفلسطيني محمد ميناوي، الذي تم اعتقاله في ميدان الساعة في مدينة يافا بالسلاح والذخيرة خلال توجهه لتنفيذ عملية في تل أبيب.

وذكرت أن تامر الكيلاني الذي اغتيل، فجر اليوم، يقف وراء عمليات إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس، كما سبق وخطط لعملية بعبوة ناسفة في محطة وقود في مستوطنة كدوميم وتم تحييدها.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اغتالت الشهيد تامر الكيلاني ، بعد قيام قوات الاحتلال بتفجير دراجة نارية مما ادي لاستشهاد المقاوم الكيلاني .

وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة، ويأتي ظهورها بعد فترة من ظهور عناصر مسلحة من كتيبتي جنين ونابلس .

وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.

وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".