خلال توقيع كتاب.. تكريم الأسير جابر في رام الله

شاركت عائلة الأسير المجاهد هيثم جابر في حفل إطلاق توقيع كتاب "الكتابة على ضوء شمعة" الذي نظمته دار الرعاة وجسور الثقافية أمس السبت، في مقهى حنظلة بمحافظة رام الله.

وجاء الحفل لتوقيع وإطلاق كتاب "الكتابة على ضوء شمعة"، الذي أعده وحرره الكاتبان حسن عبادي وفراس حاج محمد، والذي يتحدث عن تجارب الأسرى وكتاباتهم وابداعاتهم داخل سجون الاحتلال.

وأكد الأستاذ فراس حاج محمد، أن هذا الكتاب هو نوع من التوثيق واثبات الذات والكينونة للأسرى، والتي يحاول في الأسرى التعبير عن وجودهم ودورهم من خلال الأعمال الأدبية رغم وجودهم داخل الأسر وفي زنازين العزل.

من جهته، عبَّر الأستاذ علي جابر شقيق الأسير هيثم جابر، عن سعادته بالحضور والمشاركة في هذه الفعالية للاحتفال بإنتاج عمل أدبي جديد للأسرى في سجون الاحتلال، ومن ضمنهم شقيقه الأسير هيثم جابر.

وقال جابر في تصريحات خاصة، أن الأسرى يعانون من صعوبات كثيرة في إنتاج أعمال أدبية وكيفية إخراجها من داخل السجون، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فهم يبدعون وينشرون إبداعاتهم في رسالة للسجان بأنهم موجودون رغم الأسر.

وأضاف أن الأسير هيثم له عدة روايات ودواوين شعرية، وهو عاكف على القيام بأعمال جديدة ستخرج إلى النور في القريب العاجل، ومن رواياته: "الأسير 1578، الشهيدة، العرس الأبيض"، وديوانه الشعري: "زفرات في الحرب والحب – 3 أجزاء".

يذكر أن الأسير هيثم جمال جابر (48 عاماً) من بلدة حارس شمال سلفيت معتقل منذ عام 2002م، ومحكوم بالسجن لمدة 28 عاماً، وهو من أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي ومن قادة الحركة الأسيرة، وحصل على درجتي البكالوريوس في الإعلام والتاريخ.