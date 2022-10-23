بالصور القيادي شهاب: من يقود العمل الوطني والإسلامي في فلسطين هم من رجالات العلم

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب ، في ذكرى الانطلاقة الجهادية وذكرى استشهاد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي ، على ان من يقود بالعمل الوطني والإسلامي في فلسطين هم من رجالات العلم وأسسوا للمواجهة مع الكيان الصهيوني وهذا ما يجب أن يكون عليه كل شباب الشعب الفلسطيني.

كلمة القيادي شهاب جاءت خلال مهرجان نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس" بمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ35 وذكرى استشهاد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي الـ27 في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح شمال القطاع.

وقال شهاب :" نحن بحاجة لسلاح العلم والمعرفة الذي يواكب التطور التكنولوجي والعلمي الحديث ، ونريد جيلاً قادراً على مواجهة محاولات كي الوعي التي يحاول الاحتلال تمريرها التي كان آخرها محاولات أسرلة المنهاج الفلسطيني لأهلنا في القدس في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية من المنهاج الفلسطيني.











واعتبر القيادي شهاب ان أحد أهم الجبهات التي نواجه عليها هي جبهة الوعي وهناك محاولات لا تتوقف من أجل تغيير وعينا وشطب الوعي الفلسطيني، لذلك كل متعلم وكل شاب بعلمه وثقافته وفهمه شهود على الحق.

وبين القيادي شهاب نحن بحاجة لأمثال القائد تيسير الجعبري والقائد خالد منصور والدكتور جمال الزبدة والمهندس أبو حسن الزطمة وأمثال جميل العموري وعبد الله الحصري وغيرهم من الأبطال.

وتابع : "نحتاج إلى كافة الطاقات على اختلافها في كل المجالات في مجال السايبر والتكنولوجيا والهندسة والكيمياء ، مؤكداً على ان هذه المسيرة ستسير بالنخب العلمية التي تؤمن بالإبداع والتي تؤمن بقضيتها وبعدالة ما نقاتل من أجله".

ووجه القيادي شهاب رسالته إلى الشعب الفلسطيني بضرورة أن يكون إيماننا العميق بالله سبحانه وتعالى دافعاً لنا في كافة الساحات في ساحات العلم والمعرفة في ساحات الجهاد والقتال مع الأعداء وفي ساحات حماية وعي أمتنا وحماية الرواية الفلسطينية وحماية موروثنا الديني والإسلامي.

وتوجه شهاب بالتحية للمعلمين ولطلاب العلم مخاطبهم ثقوا بالله واعلموا أن المستقبل لنا الله –عزوجل- تعهد بنصرنا والنبي –صلى الله عليه وسلم- سيباهي الأمم بنا بعلمنا بثقافتنا بوعينا بقدرتنا على حماية مقدساتنا وأوطاننا ، مجدداً تأكيده على استمرار المسيرة حتى تحرير القدس .

ورحب مدير المدرسة الأستاذ أكرم صالحة بالإخوة في الرابطة الإسلامية شاكراً جهودهم المبذولة ودورهم البارز في خدمة الطالب الفلسطيني والمسيرة التعليمية.