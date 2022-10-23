محكمة الاحتلال ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
23 أكتوبر 2022
ترسيم الحدود البحرية
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية عن رفضها الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية قريبا، بوساطة أمريكية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، والقاضي عوزي فوغلمان، إن "أسباب رفض الالتماسات سيتم تقديمها بشكل منفصل".

وكان كل من إستر حايوت وعوزي فوغلمان قد أعربا الخميس الماضي، عن شكوكهما بشأن الحجج المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، أموس هوكشتاين، إلى بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملا نسخة من الاتفاق، فيما سيتم الإعلان عن الموعد الدقيق مستقبلا وفقا لاتصالات يجريها هوكشتاين مع الحكومة الإسرائيلية.

 

متعلقات