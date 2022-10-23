حركة الجهاد الإسلامي تنظم لقاءً وطنياً الأربعاء القادم في ذكرى استشهاد المؤسس الشقاقي

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الاربعاء القادم الـ26 من أكتوبر ، لقاءً وطنياً بمناسبة الذكرى الـ 27 لاستشهاد القائد الوطني ومؤسس الحركة الدكتور فتحي الشقاقي بمدينة غزة .

اللقاء الوطني الذي تنظمه الحركة سيكون يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022م في تمام الساعة 11 صباحاً، في قاعة الكومودور بمدينة غزة .

ويشار الى ان يوم الاربعاء القادم يصادف الذكرى الـ27 لاستشهاد المؤسس لحركة الجهاد الاسلامي القائد الدكتور فتحي الشقاقي ، الذي اغتالته قوات الاحتلال بعملية جبانه في مالطا، بعد ان اتهمه الاحتلال بقيادة العديد من العمليات الفدائية والاستشهادية ضد الأهداف الصهيونية .