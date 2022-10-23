شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لفئة المعلمين.. طريقة الحصول على الإقامة الذهبية في الامارات، يهتم المعلمون الأجانب الذين يعملون في السلك التعليمي من البحث عن شروط وطريقة الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن للإقامة الذهبية شروط وطرق على المعلم أن يتخذها حتى يحصل عليها، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المختصة عن شروط منح الإقامة الذهبية للمعلمين، وهو ما بدأ المعلمون في البحث عنه للحصول على الإقامة الذهبية.

طريقة حصول المعلمين على الإقامة الذهبية في الامارات

ويهتم المعلمون الأجانب في البحث عن، شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لفئة المعلمين.. طريقة الحصول على الإقامة الذهبية في الامارات، لاسيما من يعلمون بنظام العقود أو وظيفة معلم في البلد العربية، حيث يبحثون الآن عن، شروط الحصول على الإقامة في إطار التوظيف أي أنهم مستمرون في عقدهم أو وظيفتهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة حصول المعلمين على الإقامة الذهبية في الامارات.

كيف تنعش الاقامة الذهبية قطاع العقارات في دولة الامارات #وليد_الزرعوني pic.twitter.com/DZhVRqyosW — Walid_Alzarooni (@WalidAlzarooni) October 16, 2022

شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الامارات

وبعد أن أعلنت دولة الإمارات عن شروط منح الإقامة الذهبية لفئة المعلمين، وذلك بالتزامن مع منظومة التأشيرات المستحدثة في تلك البلاد، ف يجب أن يحصل المتقدم على تصريح عمل بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، إضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 30 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك، مثل: الطبيب، والصيدلي، والمعلم وغيرها، وأن يمتلك ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة، وشروط الحصول على الإقامة الذهبية في الامارات.

شروط وطريقة الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لفئة المعلمين #اليوم_الوطني_السعودي_92 https://t.co/dY42aQDkWR — يلا شوت (@WatchMo05359805) October 23, 2022

طريقة الحصول على الاقامة الذهبية في الامارات

ويعمل المعلمون الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، في البحث في هذه الأثناء عن، طريقة الحصول على الاقامة الذهبية في الامارات، حيث يرغب معظمهم أو من تنطبق عليه الشروط في الحصول على الإقامة الذهبية في الدولة، لما لها من امتيازات على المدى القصير والطويل على حد سواء، حيث إن الطريقة يمكن من خلال الدخول إلى نظام الخدمات الذكية عن طريق الهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، وفي النهاية تسلّم المعاملة عبر البريد الإلكتروني، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لفئة المعلمين.. طريقة الحصول على الإقامة الذهبية في الامارات.