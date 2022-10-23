الغزيون يترقبون ارسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 10

يترقب المواطنون في قطاع غزة اليوم الأحد 23/10/2022 ، موعد ارسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار من قبل الامم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية ، حيث ان موعد الصرف قد تأخر يومين مقارنة بالأشهر الماضية التي تبدأ بإرسال الرسال في 20 من كل شهر ، حيث ان المئات من الأسر المتعففة تنتظر موعد صرف المنحة القطرية وخاصة انها تشكل مصدر الرزق لهم.

رابط صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 10

المنحة القطرية الـ100 دولار والتي تصرف للعائلات المتعففة ، تأتي ككل شهر برسائل يتم أرسالها عبر جوالات المستفيدين من المنحة لإعلامهم بموعد الصرف ومكان الذي يتم تحديده للصرف وخاصة بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن الاماكن وقيمة صرف الدولار الذين يصرف كل شهر بـ3.10 شيقلاً ، وليس بنفس قيمة الصرف .

ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10

المنحة القطرية وككل شهر ووفقا لتأكيد الشؤن الاجتماعية لن يضم اي اسماء جديدة ، وما يحدث كل شهر هو تغيير بشأن معايير الصرف وخاصة فيما يتعلق بمستفيدي التنمية الاجتماعية او العمال في الداخل المحتل او المسافرين او غيرها .