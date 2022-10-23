الجهاد الإسلامي: عملية اغتيال الشهيد الكيلاني جبانة والجريمة لن تنال من عزيمة المقاومين في الضفة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 23/10/2022 إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين وفارس عرين الأسود البطل تامر زيد كيلاني (33 عاماً)، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في البلدة القديمة بنابلس الليلة الماضية.

وأكدت الحركة خلال بيان لها أن جريمة الاغتيال لن تنال من عزائم المقاتلين الشجعان، وسوف تتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، محذرة الاحتلال بأن قتل أبنائنا ومقاومي شعبنا لن يبقى دون عقاب.

وقالت ان وصية الشهداء الذين أشعلوا بدمائهم انتفاضة الاشتباك من كتيبة جنين ونابلس إلى عرين الأسود، تنادينا للاستمرار في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وإبقاء جذوة الانتفاضة والمقاومة حتى دحر الاحتلال.

وأشارت حركة الجهاد الإسلامي الى دور الشهيد البطل المقدام وقتاله العنيد إلى جانب رفاق دربه في عرين الأسود، التي أصبحت كابوساً مزعجاً يقض مضاجع العدو.

وتقدمت الحركة بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في نابلس جبل النار ومن كل الأخوة المقاومين، بارتقاء البطل تامر الذي نعاهده وكل الشهداء على الوفاء لدمهم حتى زوال الاحتلال.