الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد الطفل ناصر القرعان

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 12 فبراير عام 1988م، كانت قرية صوفين في محافظة قلقيلية على موعد مع ابنها ناصر هاني القرعان لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في صفوف القرية.

في صفوف الجهاد: على الرغم من صغر سنه ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م شارك في المواجهات مع قوات الاحتلال وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ 23 أكتوبر عام 2001م، كان ناصر على موعد مع الشهادة فبعد مروره مع مجموعة من أصدقائه عبر أحد حواجز الاحتلال قام جندي صهيوني حاقد بإطلاق النار تجاههم حيث أصابته رصاصة غادرة ليرتقي شهيدًا على الفور.